Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

KPK Periksa Syahrul Yasin Limpo Besok, Ditetapkan Tersangka?

Muhammad Farhan , Jurnalis-Selasa, 10 Oktober 2023 |17:13 WIB
KPK Periksa Syahrul Yasin Limpo Besok, Ditetapkan Tersangka?
Syahrul Yasin Limpo Dicegah ke Luar Negeri/Foto: Antara
A
A
A

JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi akan memanggil mantan Menteri Pertanian (Mentan), Syahrul Yasin Limpo (SYL) pada Rabu, 11 Oktober 2023.

KPK memanggil SYL selaku saksi dalam kasus dugaan perkara pemerasan jabatan di lingkungan Kementan, gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

"Sesuai dengan informasi yang kami terima, besok Rabu (11/10) bertempat di gedung Merah Putih, benar Tim Penyidik KPK menjadwalkan pemanggilan dan pemeriksaan sebagai saksi, yakni Syahrul Yasin Limpo," ujar Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri, Selasa (10/10/2023).

Ali menambahkan, pemeriksaan SYL sebagai saksi diharapkan komitmennya untuk kooperatif guna memenuhi kebutuhan dalam melengkapi alat bukti.

"Pemanggilan yang bersangkutan dalam kapasitas sebagai saksi tentu sebagai bagian dari kebutuhan melengkapi alat bukti dalam berkas perkara penyidikan perkara tersangka lain," tutup Ali.

Sekadar diketahui, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD menyebutkan bahwa Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo sudah ditetapkan sebagai tersangka korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/07/337/3161074/kpk-2cig_large.jpg
KPK Dalami Fakta Persidangan Mantan Ketua Komisi IV DPR Terima Uang dan Jam Tangan Mewah dari SYL
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/25/337/3150240/kpk-SjTL_large.jpg
KPK Panggil Sesditjen Perkebunan Kementan Terkait Korupsi Pengolahan Karet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/16/337/3147772/kasus_pengolahan_karet_kpk_periksa_kepala_biro_perencanaan_kementan-GbO2_large.jpg
Kasus Pengolahan Karet, KPK Periksa Kepala Biro Perencanaan Kementan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/03/337/3144284/kpk_panggil_plt_irjen_kementan_terkait_tppu_syl-nICg_large.jpg
KPK Panggil Plt Irjen Kementan terkait TPPU SYL
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/20/337/3124271/syl-8LiD_large.jpg
Korupsi SYL, KPK Geledah Kantor Hukum Febri Diansyah Visi Law Office dan Sita Dokumen Penting
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/02/337/3118699/kpk-udqv_large.jpg
Kasasi Syahrul Yasin Limpo Ditolak, Ini Kata KPK
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement