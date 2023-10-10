Ketum Parpol Pendukung Ganjar Pranowo Kembali Bertemu di Gedung TPN Besok

JAKARTA - Para ketua umum partai politik pendukung pencapresan Ganjar Pranowo akan kembali melakukan pertemuan di Gedung Tim Pemenangan Nasional (TPN), MNC Center, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (11/10/2023) besok.

Hal ini telah terkonfirmasi oleh Juru bicara DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Usman M. Tokan. Dia menyampaikan bahwa pertemuan akan digelar pada siang hari atau seperti biasanya TPN Ganjar Presiden melakukan rapat rutin.

"Besok pukul 14.00 WIB rapat para ketum," kata Usman saat dikonfirmasi MNC Portal Indonesia, Selasa (10/10/2023).

Menurut dia, pertemuan para ketua umum parpol ini merupakan hal yang sudah diagendakan pada sebelumnya. Kendati demikian, Usman mengaku belum mengetahui agenda pembahasan dari pertemuan tersebut.

"Biasa tiap 2 minggu pertemuan para ketum. Yang dibahas belum tau nih," ujarnya.

Di samping para Ketum, Usman mengira pertemuan tersebut juga akan dihadiri oleh Ganjar Pranowo sebagai Bacapres. "Kayaknya gitu (akan hadir)," tutur dia melanjutkan.

(Fakhrizal Fakhri )