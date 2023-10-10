Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ketum Parpol Pendukung Ganjar Pranowo Kembali Bertemu di Gedung TPN Besok

Felldy Utama , Jurnalis-Selasa, 10 Oktober 2023 |19:10 WIB
Ketum Parpol Pendukung Ganjar Pranowo Kembali Bertemu di Gedung TPN Besok
Ketum Parpol Pendukung Ganjar Pranowo (Foto: istimewa/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Para ketua umum partai politik pendukung pencapresan Ganjar Pranowo akan kembali melakukan pertemuan di Gedung Tim Pemenangan Nasional (TPN), MNC Center, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (11/10/2023) besok.

Hal ini telah terkonfirmasi oleh Juru bicara DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Usman M. Tokan. Dia menyampaikan bahwa pertemuan akan digelar pada siang hari atau seperti biasanya TPN Ganjar Presiden melakukan rapat rutin.

"Besok pukul 14.00 WIB rapat para ketum," kata Usman saat dikonfirmasi MNC Portal Indonesia, Selasa (10/10/2023).

Menurut dia, pertemuan para ketua umum parpol ini merupakan hal yang sudah diagendakan pada sebelumnya. Kendati demikian, Usman mengaku belum mengetahui agenda pembahasan dari pertemuan tersebut.

"Biasa tiap 2 minggu pertemuan para ketum. Yang dibahas belum tau nih," ujarnya.

Di samping para Ketum, Usman mengira pertemuan tersebut juga akan dihadiri oleh Ganjar Pranowo sebagai Bacapres. "Kayaknya gitu (akan hadir)," tutur dia melanjutkan.

(Fakhrizal Fakhri )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement