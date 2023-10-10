Pemerintah Antisipasi Ancaman Teroris KKB Jelang Pemilu 2024

JAKARTA - Pemerintah telah mengantisipasi ancaman keamanan termasuk kelompok kriminal bersenjata (KKB) teroris di Papua jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin mengatakan, hal ini merujuk dari laporan yang dia terima setelah memimpin Rapat Koordinasi Badan Pengarah Papua (BPP) Terkait Update Kesiapan Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Sentra Sarana dan Prasarana Pemerintah Provinsi di 4 (Empat) Daerah Otonom Baru (DOB) di Papua dan Kebijakan Pendukung Lainnya.

“Dari laporan tadi disampaikan semua, sudah disampaikan,” tegas Wapres saat memberikan keterangan pers di Kantor Gubernur Papua, Jl. Soa Siu Dok 2, Jayapura, Provinsi Papua, Selasa (10/10/2023).

Dikatakan Wapres, segala sesuatu yang terkait dengan penyelenggaraan Pemilu telah disiapkan, termasuk berbagai hal teknis mulai dari anggaran hingga masalah keamanan.

“Sudah disiapkan, artinya segala sesuatunya termasuk masalah teknis, masalah keamanan, penyelenggaraan, pembiayaan (sudah siap),” paparnya.

Senada dengan Wapres, pada kesempatan yang sama, Pj. Gubernur Papua Tengah Ribka Haluk menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Papua Tengah telah mempersiapkan penyelenggaraan Pemilu 2024 melalui koordinasi dan safari di seluruh wilayahnya.

“Untuk rencana persiapan Pemilu 2024, kami pemerintah sudah menyiapkan segala sesuatu, baik dari aspek keamanan kami terus melakukan koordinasi, kemudian safari yang digelar dari Polda, kemudian dari institusi keamanan lainnya di 4 daerah,” ujarnya.

Selain itu, ia juga terus melakukan sosialisasi untuk memastikan Pemilu berjalan dengan lancar di seluruh wilayah Papua.