INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Disambut PM Fumio Kishida di Tokyo, Ketua DPR Ajak Jepang Investasi di Proyek IKN

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Selasa, 10 Oktober 2023 |19:35 WIB
Disambut PM Fumio Kishida di Tokyo, Ketua DPR Ajak Jepang Investasi di Proyek IKN
Ketua DPR Puan Maharani (Foto: istimewa/Okezone)
A
A
A

 

JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri (PM) Jepang Fumio Kishida, Selasa (10/10/2023). Dalam pertemuan tersebut, Puan mengungkapkan kerja sama Indonesia-Jepang bisa menjadi motor penggerak kemajuan ekonomi di Asia.

"Dua negara kita sudah menjadi sahabat dekat selama lebih dari enam dekade, dengan kerjasama yang erat dalam berbagai bidang, mulai dari ekonomi, pendidikan, hingga pertukaran budaya," ucap Puan dalam keterangannya, Selasa (10/10/2023).

Puan merinci berbagai peningkatan kerja sama ekonomi yang bisa dilakukan Indonesia dan Jepang. Menurutnya, Jepang dapat ikut berinvestasi dalam pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan, apalagi dalam revisi Undang-Undang (UU) Nomor 3 tahun 2022 tentang IKN yang baru saja disahkan DPR, investor diberikan hak guna usaha (HGU) hingga 190 tahun.

Bukan hanya itu, Puan juga mendorong komitmen perusahaan otomotif Jepang untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat produksi, khususnya untuk kendaraan listrik. Saat ini, Pemerintah Indonesia tengah menggencarkan penggunaan kendaraan listrik untuk mengurangi pemanasan global.

"Tentunya kami berharap Jepang dapat menjadi sahabat yang turut berinvestasi di Indonesia dalam berbagai sektor. Seperti di bidang otomotif, maupun juga dalam pembangunan IKN Nusantara yang sudah berjalan," kata Puan.

“Berbagai infrastruktur sudah dibangun yang membuat Indonesia dapat menjadi pusat produksi yang strategis di Asia," terang perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI ini.

Halaman:
1 2
      
