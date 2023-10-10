Datangi INU Tasikmalaya, Ganjar Didatangi Siswa MTs yang Minta Dipeluk

TASIKMALAYA - Seorang siswa MTs NU Tasikmalaya tiba-tiba menghampiri Ganjar Pranowo, bakal calon presiden (Bacapres) yang baru saja memberikan sambutan di Institut Nahdlatul Ulama (INU) Tasikmalaya, Selasa (10/10/2023). Siswa yang diketahui bernama Andika Gumilang Pratama itu minta dipeluk dan dijadikan anak angkat oleh mantan Gubernur Jawa Tengah itu.

"Pak, saya mau menyampaikan sesuatu," kata Andika kepada Ganjar.

Meski di tengah kerumunan, Ganjar bersedia mendengarkan apa yang disampaikan siswa Kelas IX itu dengan seksama dan ramah.

"Saya anak yatim, Pak. Bapak saya sudah meninggal dua tahun lalu," lanjutnya.

Ganjar terus memperhatikan anak itu sembari sesekali memegang pundaknya. Seperti anak sendiri, Ganjar bahkan membungkuk demi memdengar jelas perkataan Andika, agar ia bisa lebih jelas mendengar di tengah keramaian orang-orang yang berkerumun.

"Saya ingin dijadikan anak angkat. Apa Pak Ganjar mau?" tanya dia.