HOME NEWS NASIONAL

Kapolri Beri Penghargaan Tiga Personel Propam yang Peduli Dunia Pendidikan

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Selasa, 10 Oktober 2023 |21:32 WIB
Kapolri Beri Penghargaan Tiga Personel Propam yang Peduli Dunia Pendidikan
Anggota polisi dapat penghargaan dari Kapolri (foto: dok Polri)
A
A
A

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan penghargaan kepada tiga anggota Propam Polri yang dinilai peduli kepada dunia pendidikan. Penghargaan berupa mengikuti sekolah pada tahun depan.

Ketiga anggota tersebut adalah Ps Kasubbid Paminal Polda Kaltim, Kompol Iriawan Setyono, Ps Pamin Subagrenmin Polda Jambi Aiptu Nana Sumarna dan Ba Subbid Provos Polda DIY. Kompol Iriawan akan mengikuti sekolah pimpinan menengah (Sespimen), sementara Aiptu Nana akan sekolah Pendidikan Alih Golongan (PAG) dan Bripka Heri Prasetyo mengikuti sekolah calon perwira (Secapa).

Penghargaan dari Kapolri tersebut diberikan melalui Kadiv Propam Polri, Irjen Syahardiantono.

"Teruslah melakukan program sosial untuk masyarakat secara berkelanjutan," kata Syahar dalam keterangannya, Selasa (10/10/2023).

Kompol Iriawan diketahui mendirikan program Polisi Mengabdi dengan menjadikan anggota Polri pengajar bagi anak suku dayak di pedalaman. Sementara Aiptu Nana mendirikan sekolah pendidikan alquran gratis untuk anak-anak dan orang tua. Sedangkan Bripka Heri menggunakan uang tunjangan kinerja untuk membangun sekolah taman kanak-kanak gratis.

Menurutnya, Propam Polri yang menjadi polisinya polisi harus bisa menjadi tauladan bagi anggota Polri dan masyarakat. Irjen Syahardiantono mengatakan, sudah 21 tahun Propam Polri berdiri mengisi perjalanan dinamika Polri. Banyak naik turun, suka dan duka yang sudah dilalui, namun tantangan tugas akan semakin berat kedepan.

"Kunci dalam menghadapi tantangan kedepan adalah kebersamaan," ujar Syahar.

Halaman:
1 2
      
