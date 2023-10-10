Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Diperiksa KPK, Sekjen Kementan Dicecar 17 Pertanyaan: Saya Sangat Nyaman

Muhammad Farhan , Jurnalis-Selasa, 10 Oktober 2023 |22:16 WIB
Diperiksa KPK, Sekjen Kementan Dicecar 17 Pertanyaan: Saya Sangat Nyaman
Sekjen Kementan Kasdi Subagyono usai menjalani pemeriksaan di KPK (Foto: M Farhan)
A
A
A

 

JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Pertanian (Kementan), Kasdi Subagyono usai merampungkan agenda pemeriksaan dirinya sebagai saksi di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa malam (10/10/2023) sekira pukul 20.32 WIB.

Kasdi tampak berjalan santai sembari mengenakan masker putih, berbaju kemeja batik bermotif cokelat dan bercelana hitam panjang.

Saat ditemui wartawan selepas meninggalkan lobi Gedung KPK, Kasdi hanya berujar singkat. Dia mengatakan dirinya nyaman diperiksa penyidik KPK sebagai saksi. 

"Tadi di sana saya sangat nyaman karena penyidiknya nyaman dan profesional," ujar Kasdi, Selasa (10/10/2023).

Kasdi mengatakan, dirinya mendapatkan sekitar 17 pertanyaan dari para penyidik KPK. Namun, ia tidak mau menjelaskan lebih lanjut ihwal apa saja yang diperiksa dari dirinya.

"Tadi ada 17 pertanyaan. Tapi nanti teknis (pertanyaannya) silakan ditanyakan ke penyidik KPK saja," kata Kasdi.

Saat berhenti menjelaskan apa yang disampaikannya ke awak media, Kasdi beranjak sembari mengucapkan permohonan maaf. Dia menyampaikan permohonan maaf tersebut lantaran tidak bisa memberikan penjelasan lebih lanjut.

"Mohon maaf ya, mohon maaf yaa," katanya sembari tergopoh-gopoh di tengah kepungan wartawan.

