Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Mutasi di Kejagung, Sarjono Turin Ditunjuk Jadi Sesjamintel

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Selasa, 10 Oktober 2023 |23:13 WIB
Mutasi di Kejagung, Sarjono Turin Ditunjuk Jadi Sesjamintel
Kejagung (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Jaksa Agung ST Burhanuddin melakukan rotasi dan mutasi di lingkungan Kejaksaan Agung (Kejagung). Adapun salah satunya yakni Sarjono Turin ditunjuk menjadi Sesjamintel Kejagung.

Dalam surat yang dilihat MNC Portal Indonesia Selasa (10/10/2023), pemberhentian dan pengangkatan pegawai negeri sipil (PNS) Kejagung itu berdasarkan keputusan Jaksa Agung RI No 272 Tahun 2023.

Sarjono Turin sendiri sebelumnya menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan di Palembang, ia akan menjabat sebagai Sekretaris Jaksa Agung Muda Intelijen Kejagung di Jakarta.

Untuk posisi Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan di Palembang akan dipimpin oleh Yulianto yang sebelumnya menjabat Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia di Jakarta.

Nantinya, jabatan Yulianto akan diisi oleh Heri Jerman yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/337/3178263/anang-WjaU_large.jpg
Sandra Dewi Minta Asetnya Dikembalikan di Kasus Harvey Moeis, Begini Kata Kejagung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/337/3177939/uang-vKHz_large.jpg
Tumpukan Uang Sitaan Hanya Rp2 Triliun dari Rp13 Triliun, Jaksa Agung: Tempatnya Tak Memungkinkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/337/3177909/kejagung-Z5AC_large.jpg
Kejagung Serahkan Uang Sitaan Rp13 Triliun dari Perkara Korupsi CPO ke Negara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/337/3175900/kejagung-mUHf_large.jpg
Kajari Jakbar Dicopot, Kejagung: Lalai, Belum Ada Unsur Pidana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/23/337/3172029/kejagung-OxXY_large.jpg
Kursi Wakil Jaksa Agung Kosong, Bakal Diisi Jampidsus Febrie Adriansyah?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/337/3170862/anang-LFnN_large.jpg
Silfester Matutina Belum Dieksekusi, Kejagung Angkat Bicara
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement