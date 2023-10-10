Mutasi di Kejagung, Sarjono Turin Ditunjuk Jadi Sesjamintel

JAKARTA - Jaksa Agung ST Burhanuddin melakukan rotasi dan mutasi di lingkungan Kejaksaan Agung (Kejagung). Adapun salah satunya yakni Sarjono Turin ditunjuk menjadi Sesjamintel Kejagung.

Dalam surat yang dilihat MNC Portal Indonesia Selasa (10/10/2023), pemberhentian dan pengangkatan pegawai negeri sipil (PNS) Kejagung itu berdasarkan keputusan Jaksa Agung RI No 272 Tahun 2023.

Sarjono Turin sendiri sebelumnya menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan di Palembang, ia akan menjabat sebagai Sekretaris Jaksa Agung Muda Intelijen Kejagung di Jakarta.

Untuk posisi Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan di Palembang akan dipimpin oleh Yulianto yang sebelumnya menjabat Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia di Jakarta.

Nantinya, jabatan Yulianto akan diisi oleh Heri Jerman yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu.