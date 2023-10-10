Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Soal Kabar Rumah Ketua KPK Digeledah Polisi, Ketua RW Buka Suara

Muhammad Farhan , Jurnalis-Selasa, 10 Oktober 2023 |23:35 WIB
Soal Kabar Rumah Ketua KPK Digeledah Polisi, Ketua RW Buka Suara
Ketua KPK Firli Bahuri (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Beredar kabar penggeledahan rumah pribadi Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri oleh polisi dari Polda Metro Jaya. Kabar tersebut beredar menyusul mencuatnya kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) yang kini dalam tahap penyidikan dan pencarian barang bukti.

Rumah pribadi Firli,yang terletak di Grand Galaxy, Kota Bekasi, itu disaksikan tidak mendapatkan tindakan penggeledahan oleh polisi. Hal ini dikonfirmasi langsung oleh Ketua RW setempat, Irwan Irawan.

"Tidak benar, hingga saat ini tidak ada penggeledahan di rumah Pak Firli," ujar Irwan kepada MPI melalui pesan singkat, Selasa (10/10/2023).

Irwan pun menegaskan kembali, rumah pribadi Firli tetap berlangsung normal meski beredarnya informasi adanya tindakan penggeledahan tersebut.

"Iya, tidak ada (penggeledahan)," katanya.

