HOME NEWS MEGAPOLITAN

Apes, Komplotan Pencuri Motor di Bekasi Ketemu Polisi saat Beraksi

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Selasa, 10 Oktober 2023 |02:09 WIB
Apes, Komplotan Pencuri Motor di Bekasi Ketemu Polisi saat Beraksi
Komplotan pencuri motor ketemu polisi saat beraksi di Bekasi (Foto : Istimewa)
BEKASI - Tim Patroli Perintis Polres Metro Bekasi Kota menangkap komplotan diduga pelaku pencurian motor. Aksi pelaku tercium saat bertemu dengan tim kepolisian yang tengah melakukan patroli.

Kasat Samapta Polres Metro Bekasi Kota Kompol Imam Syafi’i menjelaskan penangkapan dilakukan saat tim patroli tengah melintas di Jalan Dewi Sartika, Kota Bekasi pada dini hari. Tiba-tiba tiga orang pemuda berboncengan menggunakan satu motor melintas.

“Mereka melintas dengan gerak gerik mencurigakan,” kata Imam saat dikonfirmasi, Senin (9/10/2023).

Melihat gelagat mencurigkan, polisi pun langsung mengejar tiga pelaku. Polisi tambah curiga ketika terduga pelaku membuang benda mencurigakan.

“Dari hasil interogasi, salah satu pemuda mengakui bahwa temannya telah membuang sebuah kunci Letter T. Kemudian tim mencoba untuk mencari benda yang dibuang tersebut,” ungkapnya.

Polisi pun mencari kunci letter T yang dibuang tersebut. Polisi yang curiga kembali mencecar ketiga pelaku, belakangan mereka akhirnya mengakui hendak melakukan pencurian motor.

