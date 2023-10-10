Usut Penyebab Tewasnya Pelajar SMP 132 Cengkareng, Polisi Periksa CCTV

JAKARTA - Pihak kepolisian masih mendalami penyebab pasti tewasnya DR (16), pelajar SMP 132 Cengkareng Jakarta Barat pada Senin (9/10/2023). Korban diduga tewas setelah terjatuh dari lantai empat sekolahnya itu.

Untuk mendalami penyebab kematian dari korban, Kapolsek Cengkareng Kompol Hasoloan mengatakan pihaknya turun memeriksa kamera pengawas atau CCTV yang berada di lokasi.

“Ada titik CCTV (yang diperiksa), tapi kita harus analisa dulu mana yang meng-cover itu, apakah CCTV berfungsi dengan baik atau tidak,” kata Hasoloan saat dihubungi, Selasa (10/10/2023).