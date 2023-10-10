Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Usut Penyebab Tewasnya Pelajar SMP 132 Cengkareng, Polisi Periksa CCTV

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Selasa, 10 Oktober 2023 |07:23 WIB
Usut Penyebab Tewasnya Pelajar SMP 132 Cengkareng, Polisi Periksa CCTV
Illustrasi (foto: freepick)
JAKARTA - Pihak kepolisian masih mendalami penyebab pasti tewasnya DR (16), pelajar SMP 132 Cengkareng Jakarta Barat pada Senin (9/10/2023). Korban diduga tewas setelah terjatuh dari lantai empat sekolahnya itu.

Untuk mendalami penyebab kematian dari korban, Kapolsek Cengkareng Kompol Hasoloan mengatakan pihaknya turun memeriksa kamera pengawas atau CCTV yang berada di lokasi.

“Ada titik CCTV (yang diperiksa), tapi kita harus analisa dulu mana yang meng-cover itu, apakah CCTV berfungsi dengan baik atau tidak,” kata Hasoloan saat dihubungi, Selasa (10/10/2023).

Telusuri berita news lainnya
