Polisi Buru Pria Bermasker Curi iPhone 11 Milik Kasir Minimarket di Depok

DEPOK - Polisi memburu pria bermasker yang nekat mencuri telepon genggam merk iPhone 11 milik penjaga kasir minimarket di Kalimulya, Cilodong, Kota Depok. Polisi mengantongi bukti rekaman kamera pengawas atau CCTV.

"Iya (sedang kami buru dengan bukti CCTV), doakan mudah-mudahan bisa ketangkap," kata Kapolsek Sukmajaya, Kompol Margiyono saat dikonfirmasi, Selasa (10/10/2023).

Margiyono menambahkan bahwa korban sampai saat ini belum membuat laporan kehilangan telepon genggamnya.

"Sampai saat ini korban belum membuat laporan kehilangan HP," ujarnya.

Sebelumnya, Aksi nekat pria bermasker mencuri telepon genggam merk Iphone 11 milik penjaga kasir sebuah minimarket di Kalimulya, Cilodong, Kota Depok pada Minggu (8/10/2023) pagi terekam kamera pengawas atau CCTV.

Rekaman CCTV dibagikan laman Instagram @infodepok_id terlihat seorang pria memakai masker lengkap jaket dan sneakers berbicara dengan seorang penjaga kasir. Seorang kasir penjaga minimarket mencari pesanan dari pria tersebut.