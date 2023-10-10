Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Buru Pria Bermasker Curi iPhone 11 Milik Kasir Minimarket di Depok

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Selasa, 10 Oktober 2023 |08:07 WIB
Polisi Buru Pria Bermasker Curi iPhone 11 Milik Kasir Minimarket di Depok
Polisi buru pelaku pencurian HP. (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

DEPOK - Polisi memburu pria bermasker yang nekat mencuri telepon genggam merk iPhone 11 milik penjaga kasir minimarket di Kalimulya, Cilodong, Kota Depok. Polisi mengantongi bukti rekaman kamera pengawas atau CCTV.

"Iya (sedang kami buru dengan bukti CCTV), doakan mudah-mudahan bisa ketangkap," kata Kapolsek Sukmajaya, Kompol Margiyono saat dikonfirmasi, Selasa (10/10/2023).

 BACA JUGA:

Margiyono menambahkan bahwa korban sampai saat ini belum membuat laporan kehilangan telepon genggamnya.

"Sampai saat ini korban belum membuat laporan kehilangan HP," ujarnya.

 BACA JUGA:

Sebelumnya, Aksi nekat pria bermasker mencuri telepon genggam merk Iphone 11 milik penjaga kasir sebuah minimarket di Kalimulya, Cilodong, Kota Depok pada Minggu (8/10/2023) pagi terekam kamera pengawas atau CCTV.

Rekaman CCTV dibagikan laman Instagram @infodepok_id terlihat seorang pria memakai masker lengkap jaket dan sneakers berbicara dengan seorang penjaga kasir. Seorang kasir penjaga minimarket mencari pesanan dari pria tersebut.

Topik Artikel :
CCTV Maling HP Maling Pencurian
