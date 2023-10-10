Tabung Gas Meledak, Bengkel hingga Warung Lapo di Pulogadung Terbakar

JAKARTA - Kebakaran menimpa bengkel dan warung makan Lapo, terjadi di Jalan Tenggiri RT 04/08, kelurahan Jati, Pulogadung, Jakarta Timur pada Selasa pagi tadi sekira pukul 06.56 WIB. Akibat kebakaran hebat tersebut, pemilik ruko bengkel dan warung makan, menderita kerugian senilai Rp300 Juta.

Kasie Ops Sudin Gulkarmat Jakarta Timur, Gatot Sulaeman menjelaskan kebakaran itu awalnya diduga lantaran adanya tabung gas yang meledak di Warung Makan Lapo. Ledakan tabung gas itu terjadi karena adanya kebocoran gas sehingga terjadi penyalaan api ketika hendak menyalakan kompor.

"Ketika karyawan warung Lapo hendak menyalakan kompor, langsung menyala api kebakarannya karena kemungkinan ada kebocoran gas, lalu terjadi lah ledakan dari tabung gas 3,5 kg tersebut," ungkap Gatot dalam keterangannya, Selasa (10/10/2023).

Gatot mengatakan, tidak ada korban jiwa dari kebakaran tersebut. Namun ia melaporkan terdapat satu orang mengalami luka bakar di bagian tangan.