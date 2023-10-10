Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Rumah Ketua KPK Dikabarkan Digeledah, Ini Kata Kapolda Metro

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Selasa, 10 Oktober 2023 |11:02 WIB
Rumah Ketua KPK Dikabarkan Digeledah, Ini Kata Kapolda Metro
Rumah Ketua KPK dikabarkan digeledah, ini kata Kapolda Metro Jaya. (MPI)
A
A
A

 

JAKARTA - Beredar kabar rumah Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri di kawasan Bekasi, Jawa Barat, digeledah.

Dikabarkan penggeledahan tersebut diduga terkait kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) yang kini dalam tahap penyidikan dan pencarian barang bukti.

Saat dikonfirmasi, Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto enggan menanggapinya.

“Kabid Humas ya, Kabid Humas,” ujar Karyoto di Mapolda Metro Jaya, Selasa (10/10/2023).

Sebagaimana diketahui, Dirkrimsus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak mengatakan penanganan dugaan kasus pemerasan terkait mantan Mentan Syahrul Yasin Limpo (SYL) telah naik statusnya dari penyelidikan ke penyidikan.

"Dari hasil pelaksanaan gelar perkara dimaksud, selanjutnya direkomendasikan untuk dinaikkan status penyelidikan ke tahap penyidikan terhadap dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan," kata dia, Sabtu (7/10/2023).

Halaman:
1 2
      
