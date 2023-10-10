Tekan Polusi Udara, 28 Gedung di Jakpus Serentak Semprotkan Eco Enzyme dari Ketinggian

Gedung di Jakarta semprotkan eco enzyme untuk tekan polusi udara/Foto: Istimewa

JAKARTA - Guna menekan polusi udara di Jakarta Pusat (Jakpus), sebanyak 28 gedung serentak menyemprotkan water mist generator yang dikombinasikan dengan eco enzyme dari ketinggian.

Wali Kota Jakarta Pusat, Dhany Sukma mengatakan, eco enzyme merupakan salah satu media yang dapat memfungsikan bioremediasi. Sehingga, bakteri yang ada dianggap mampu membasmi polutan di udara.

BACA JUGA:

Saat disemprotkan, kata Dhany, bakteri tersebut membentuk suatu senyawa yang tidak beracun dan tidak berbahaya bagi makhluk hidup.

“Bakteri yang ditembakkan berkembang biak memakan polutan-polutan. Jadi semakin banyak polutan yang ditangkap, otomatis akan membersihkan kualitas udara,” ujar Dhany dikutip dalam laman resmi Pemprov DKI, Selasa (10/10/2023).

BACA JUGA:

Dalam penyemprotan tersebut, lanjut Dhany, pihaknya bersinergi dengan Eco Enzyme Nusantara yang memiliki komitmen kuat mengolah sampah-sampah sayuran dan buah-buahan.

“Kita semprotkan secara serentak di 28 gedung milik swasta maupun pemerintah. Pemantauan penyemprotan dilakukan secara daring melalui aplikasi zoom,” paparnya.