Disdik DKI Bakal Evaluasi Bangunan Sekolah Usai Tewasnya Pelajar SMP 132 di Cengkareng

JAKARTA - Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Purwosusilo menyebutkan bakal melakukan evaluasi terhadap bangunan sekolah di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat.

Diketahui, siswa berinisal DR (16) diduga terjatuh dari lantai 4, lalu tewas pada Senin (9/10/2023). Korban disebut melewati jendela tanpa terali dan kaca, kemudian terpeleset ketika berdiri di pijakan di balik tembok sekolah.

BACA JUGA:

"Kejadian apa pun tentu bagian dari evaluasi. Apakah Dinas Pendidikan akan berbuat begini, begini (mengambil tindakan)," kata Purwosusilo saat dihubungi Selasa (10/10/2023).

"Kami sudah perintahkan kepada semua Sudin, Bidang Persekolahan, Satuan Pendidikan untuk mengecek kembali terkait dengan sarana prasarana yang ada di sekolah," sambungnya.

BACA JUGA:

Purwosusilo menuturkan, Dinas Pendidikan DKI telah mengeluarkan surat edaran serta mengimbau sekolah untuk memenuhi standar prasarana dan sarana sekolah berdasarkan regulasi.

Sementara itu, menanggapi jendela yang bolong Purwosisilo mengaku masih menunggu hasil penyelidikan polisi.

"Saya menghormati prosesnya, menghormati prosedurnya. Sudah ada yang punya kewenangan dan kompeten di bidangnya yaitu pihak kepolisian," ungkap Purwosusilo.

Hasil penyelidikan itu, kata dia, bakal dijadikan bahan evaluasi bagi layanan Dinas Pendidikan DKI Jakarta.