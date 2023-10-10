Patah Baut Roda, Angkot Terguling di Tol Jagorawi Delapan Penumpang Terluka

BOGOR - Mobil angkot mengalami kecelakaan di ruas Tol Jagorawi tepatnya KM 32.100, Kabupaten Bogor. Dalam kecelakaan ini, delapan orang dilaporkan terluka.

Kepala Induk PJR Tol Jagorawi, AKP Budi Hernawan mengatakan, kecelakan itu terjadi sekira pukul 09.20 WIB. Berawal saat angkot dengan nomor polisi F 1971 NF melaju dari arah Jakarta menuju Bogor.

"Mengalami patah baut roda kanan belakang," kata Budi dalam keterangannya, Selasa (10/10/2023).

Mobil tersebut pun hilang kendali hingga akhirnya terguling di lajur 3. "Posisi akhir terbalik miring roda kanan di atas hadap timur," jelas Budi.

Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan tunggal ini. Hanya saja, delapan orang penumpangnya mengalami luka ringan dan penanganan kecelakaannya ditangani lebih lanjut oleh Unit Laka Lantas Ciawi.

"Delapan orang luka ringan, kelanjutan perkara Laka Ciawi," tutupnya.

(Awaludin)