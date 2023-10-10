Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Geger Jasad Pria Tergeletak di Pinggir Jalan Bubulak Bogor

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Selasa, 10 Oktober 2023 |12:17 WIB
Geger Jasad Pria Tergeletak di Pinggir Jalan Bubulak Bogor
Geger warga temukan jasad pria di pinggir jalan Bubulak, Bogor. (Ilustrasi/Freepik)
A
A
A

 

BOGOR - Seorang pria meninggal dunia di wilayah Bubulak, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor. Jasad pria itu sudah dievakuasi ke rumah sakit.

Dalam foto yang dilihat MNC Portal, tampak pria tersebut sudah dalam kondisi tergeletak di jalan raya. Pria itu mengenakan jaket serta celana berwarna hitam.

"Ditemukan mayat pria tergeletak di Jalan Raya Laladon, Bubulak, Bogor tepatnya di depan J&T Cargo," tulis keterangan dalam foto yang beredar, dikutip MNC Portal, Rabu (10/10/2023).

Sementara itu, Kapolsek Bogor Barat Kompol Sudar membenarkan adanya temuan mayat pria tersebut. Jasadnya sudah dievakuasi ke RSUD Kota Bogor.

"Benar. Sekarang mayat sudah di RSUD. Keluarga korban sudah di rumah sakit," kata Sudar.

