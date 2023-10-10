Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Dua Kelompok Remaja Bersajam Tawuran di Koja, Seorang Warga Terluka

Yohannes Tobing , Jurnalis-Selasa, 10 Oktober 2023 |13:55 WIB
Dua Kelompok Remaja Bersajam Tawuran di Koja, Seorang Warga Terluka
Tawuran remaja di Koja. (Foto: Tangkapan layar)
JAKARTA - Aksi tawuran remaja kembali terjadi di wilayah Jakarta Utara. Dua kelompok remaja terlibat melakukan aksi tawuran di kawasan pemukiman padat penduduk, Jalan Lagoa B, RW 02 Lagia, Koja, Jakarta Utara pada Senin (9/10/2023) kemarin. 

Berdasarkan rekaman CCTV, nampak puluhan remaja dari kelpmpok yang berbeda saling menyerang dengan senjata tajam di jalanan. Akibat tawuran ini, salah satu warga bernama Yogi Ramadhan (26) terluka.

Warga setempat, Safaah yang juga merupakan nenek korban mengatakan bahwa cucunya sedang bermain game di dalam rumah. Namun ketika ada keributan atau suara gaduh dari luar, korban kemudian mencoba untuk melihat keadaan.

Tidak sampai lima menit memeriksa situasi di luar, korban kemudian pulang ke rumah dalam keadaan luka-luka di bagian punggung akibat terkena bacokan senjata tajam. Keluarga kemudian langsung membawa korban ke Rumah Sakit Koja. 

"Cucu, punggung sebelah kiri, rumah sakit Koja, luka tusuk senjata tajam, lagi main game terdengar suara orang tawuran dia kepengen tahu ada apaan rame rame, dia lari ke sana, ga lama sekitar lima menitan datang dia udah luka tusuk," Kata Safaah ditemui di lokasi, Selasa (10/9/2023). 

Dua Kelompok Pemuda Hendak Tawuran, 4 Orang dan Sejumlah Sajam Diamankan 

Safaah menambahkan, remaja yang melakukan aksi tawuran bukan warga atau remaja yang berasal dari wilayahnya. "Bukan, sebenarnya bukan orang Lagoa, orang luar, jadi awalnya mereka tawuran di jalan raya terus larinya kesini," tuturnya. 

