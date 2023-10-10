Mobil Kodok Terbakar saat Akan Mengisi Bensin, Petugas SPBU Sempat Panik

JAKARTA - Kebakaran melanda sebuah mobil kodok di kawasan Pesanggrahan, Jakarta Selatan. Akibat kebakaran itu, kerugian ditaksir mencapai Rp100 juta.

"Kebakaran 1 unit mobil merk Chrisler berwarna silver," ujar Perwira Piket Sudin Gulkarmat Jakarta Selatan, Sutaka saat dikonfirmasi, Selasa (10/10/2023).

Menurutnya, mobil kodok itu awalnya hendak mengisi bahan bakar di sebuah SPBU kawasan Jalan RC Veteran Raya, Pesanggrahan, Jakarta Selatan pada Selasa (10/10/2023) siang tadi. Mendadak, tercium bau gosong hingga ada percikan api.

"Langsung tiba-tiba api membesar, petugas pom bensin shell sigap memadamkan api menggunakan APAR," tuturnya.

Lantas, kata dia, petugas SPBU menghubungi pihak damkar hingga akhirnya petugas damkar terjun ke lokasi melakukan pemadaman. Adapun peristiwa itu sempat viral di media sosial, salah satunya diunggah akun @tmcpoldametro.

"Api berhasil dipadamkan, korban jowa dan luka nihil, kerugian ditaksir mencapai Rp100 juta," katanya.

(Khafid Mardiyansyah)