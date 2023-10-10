Anggota Pasukan Elite TNI Dikeroyok 8 Orang di Pondok Ranggon, 4 Pelaku Ditangkap!

JAKARTA - Seorang anggota TNI dari pasukan elite menjadi korban pengeroyokan oleh sejumlah orang di Pondok Ranggon, Jakarta Timur. Empat orang pelaku sudah diamankan.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Laksamana Muda Julius Widjojono membenarkan adanya aksi pengeroyokan terhadap anggota TNI tersebut terjadi pada Senin (9/10/2023) malam.

“Benar (ada kejadian pengeroyokan),” kata Julius saat dikonfirmasi awak media, Selasa (10/10/2023).

Julius menjelaskan pelaku pengeroyokan berjumlah delapan orang. Dari delapan orang itu, kata Julius, empat orang telah ditangkap dan sudah di Polres Jakarta Timur.

“Pelaku 4 sudah diamankan ya, 4 dari 8 orang lagi kabur,” jelasnya.

Namun Julius belum menjelaskan secara rinci terkait kasus pengeroyokan anggota TNI tersebut. Saat ini, lanjutnya, korban sudah mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Ridwan Meuraksa, Jakarta Timur.

(Fahmi Firdaus )