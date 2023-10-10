6 Tabung Gas Melon Milik Warung Kelontong Dicuri Sepasang Kekasih, Modusnya Isi Ulang

DEPOK - Sebanyak enam tabung gas 'melon' atau tiga kilogram milik warung kelontong di Jalan Raya Gandul, Cinere, Kota Depok, Jawa Barat, diduga dicuri sepasang kekasih pada Senin (9/10/2023) siang. Adapun modus pencurian yakni menawarkan isi ulang gas.

Pantauan MNC Portal Indonesia di lokasi pada Selasa (10/10/2023) siang, terlihat petugas kepolisian dari Polsek Cinere mendatangi lokasi kejadian pencurian tabung gas untuk mengambil keterangan dari pihak warung.

"Awalnya ada dua orang datang naik motor, posisi saya sedang jaga warung di dalam, terus (terduga pelaku) bilang 'kak jadi isi gas?' kata saya 'iya jadi' saya nggak keluar tuh masih di dalam ada suami saya di bawah juga. 'gasnya tolong dicopot' posisi saya sedang melayani pembeli dan meminta tolong suami untuk tolong membuka gas yang tergembok dan rantai. Namun suami saya sempat menolak karena baru saja bangun tidur setengah sadar," kata pemilik warung kelontong, Dewi saat ditemui di lokasi.

"Dicopotlah itu gembok dan rantai lalu dibawa ke motor saya refleks foto dari dalam. Terus (terduga pelaku) bilang 'nanti saja sama bapak' saya kira bapak yang biasa mengisi gas saya. Setelah diangkut dan pergi baru kita bisa mikir dan ngomong 'bapak siapa?'," tambahnya.

Dewi mengaku baru melihat sepasang kekasih yang mencuri enam tabung gas melon miliknya. Sebab, ia berfikir bahwa itu merupakan karyawan atau anak dari yang biasa melakukan isi ulang tabung gas.

"Belum (pernah liat sebelumnya) saya kira karyawan atau anak dari bapak yang biasa ngisi gas pas saya laporan ternyata dia tidak kenal," ujarnya.

Dewi menyebut enam tabung gas yang digondol dalam keadaan kosong sehingga modus yang ditawarkan yakni isi ulang.