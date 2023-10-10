Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Jual ABG ke Pria Hidung Belang, Muncikari di Jaksel Ini Ditangkap Polisi

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Selasa, 10 Oktober 2023 |14:54 WIB
Jual ABG ke Pria Hidung Belang, Muncikari di Jaksel Ini Ditangkap Polisi
Muncikari ditangkap Polres Jaksel (foto: MPI/Ari)
A
A
A

JAKARTA - Polisi menciduk seorang perempuan berinisial JI di kawasan Jakarta Selatan, karena mengeksploitasi anak di bawah umur, ACA (17). Kini, JI terancam hukuman 15 tahun penjara karena menjajakan bocah tersebut ke pria hidung belang.

"Kami melakukan pengungkapan perkara eksploitasi seksual terhadap anak dan atau tindak pidana perdagangan orang, yang mana korbannya ACA berusia 17 tahun," ujar Wakasat Reskrim Polres Jakarta Selatan, Kompol Henrikus Yossi pada wartawan, Selasa (10/10/2023).

Menurutnya, awalnya pelaku kenal dengan korban melalui teman ke teman hingga akhirnya pelaku menawarkan korban untuk melakukan hubungan seksual pada tamunya. Adapun tamunya itu juga pelaku dapatkan dari mulut ke mulut.

"Pelaku sudah menawarkan korban sebanyak dua kali, kali kedua tamu itu merekamnya hingga akhirnya beredar di situs porno," tuturnya.

Dia menambahkan, keluarga korban mengetahui video tersebut dari teman-teman korban. Orangtua korban akhirnya melaporkan peristiwa itu ke polisi.

"Tersangka dikenakan undang-undang Perlindungan Anak, yakni pasal eksploitasi seksual terhadap anak dan juga tindak pidana perdagangan orang dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara," pungkasnya.

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/04/338/3110467/viral-e5I7_large.jpg
Breaking News! Prostitusi Anak di Apartemen Mewah Kelapa Gading Digerebek, 7 Orang Ditangkap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/04/338/3029865/terungkap-abg-yang-dipaksa-open-bo-pacarnya-sedang-hamil-6-bulan-S0XM60pjMf.jpg
Terungkap! ABG yang Dipaksa Open BO Pacarnya Sedang Hamil 6 Bulan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/04/338/3029682/kronologi-abg-dijual-pacarnya-via-open-bo-di-jakbar-sekali-kencan-rp300-ribu-QfhqleFiw2.jpg
Kronologi ABG Dijual Pacarnya via Open BO di Jakbar, Sekali Kencan Rp300 Ribu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/02/340/2991550/prostitusi-kosan-di-lampung-korban-dibayar-rp50-ribu-per-tamu-luxdj8YTRW.jpg
Prostitusi Kosan di Lampung, Korban Dibayar Rp50 Ribu Per Tamu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/31/340/2990589/polisi-gerebek-rumah-kos-tempat-prostitusi-ada-5-anak-di-bawah-umur-G8cvBCJbDe.jpg
Polisi Gerebek Rumah Kos Tempat Prostitusi, Ada 5 Anak di Bawah Umur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/16/519/2939857/terdesak-kebutuhan-hidup-suami-ini-tega-jual-istrinya-via-aplikasi-michat-1EStitzxst.jpg
Terdesak Kebutuhan Hidup, Suami Ini Tega Jual Istrinya via Aplikasi Michat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement