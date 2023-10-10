Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Dijual ke WNA, Muncikari Ini Paksa ABG Pakai Seragam Sekolah

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Selasa, 10 Oktober 2023 |15:06 WIB
Dijual ke WNA, Muncikari Ini Paksa ABG Pakai Seragam Sekolah
Illustrasi (foto: freepick)
A
A
A

JAKARTA - Satuan Reskrim Polres Jakarta Selatan menangkap seorang mucikari berinisial JL, lantaran menjajakan anak di bawah umur, ACA (17) ke WNA. Bahkan, korban dipaksa memakai seragam sekolah hingga direkam video mesummya itu.

"Peristiwa kedua ini ada syarat yang diminta oleh tamu, yaitu agar korban memakai seragam SD. Namun, ACA ini sudah tidak muat menggunakan seragam SD, sehingga korban menggunakan seragam SMA," ujar Wakasat Reskrim Polres Jakarta Selatan, Kompol Henrikus Yossi pada wartawan, Selasa (10/10/2023).

Menurutnya, saat melakukan hubungan mesumnya itu di Apartemen kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan pada kisaran bulan Juni 2022 lalu, pelanggan korban yang seorang WNA berinisial N itu lantas merekam video. Video itulah yang akhirnya beredar di situs-situs pornografi.

"Adapun durasi rekaman tersebut sekitar 31 menit," tuturnya.

Dia menerangkan, sebelumnya, pada bulan Januari 2022 silam, korban ACA ditawarkan mucikari JL ke pelanggan WNI. Disitu, korban diminta melakukan hubungan intim bersama pria hidung belang di sebauh hotel kawasan Kemang.

"Pasca mengetahui video itu, keluarga mengkonfirmasi pada korban, ternyata benar dan akhirnya membuat laporan. Kami lalu melakulan proses penyidikan hingga berhasil mengungkap pelakunya," pungkasnya.

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/04/338/3110467/viral-e5I7_large.jpg
Breaking News! Prostitusi Anak di Apartemen Mewah Kelapa Gading Digerebek, 7 Orang Ditangkap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/04/338/3029865/terungkap-abg-yang-dipaksa-open-bo-pacarnya-sedang-hamil-6-bulan-S0XM60pjMf.jpg
Terungkap! ABG yang Dipaksa Open BO Pacarnya Sedang Hamil 6 Bulan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/04/338/3029682/kronologi-abg-dijual-pacarnya-via-open-bo-di-jakbar-sekali-kencan-rp300-ribu-QfhqleFiw2.jpg
Kronologi ABG Dijual Pacarnya via Open BO di Jakbar, Sekali Kencan Rp300 Ribu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/02/340/2991550/prostitusi-kosan-di-lampung-korban-dibayar-rp50-ribu-per-tamu-luxdj8YTRW.jpg
Prostitusi Kosan di Lampung, Korban Dibayar Rp50 Ribu Per Tamu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/31/340/2990589/polisi-gerebek-rumah-kos-tempat-prostitusi-ada-5-anak-di-bawah-umur-G8cvBCJbDe.jpg
Polisi Gerebek Rumah Kos Tempat Prostitusi, Ada 5 Anak di Bawah Umur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/16/519/2939857/terdesak-kebutuhan-hidup-suami-ini-tega-jual-istrinya-via-aplikasi-michat-1EStitzxst.jpg
Terdesak Kebutuhan Hidup, Suami Ini Tega Jual Istrinya via Aplikasi Michat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement