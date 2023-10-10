Dijual ke WNA, Muncikari Ini Paksa ABG Pakai Seragam Sekolah

JAKARTA - Satuan Reskrim Polres Jakarta Selatan menangkap seorang mucikari berinisial JL, lantaran menjajakan anak di bawah umur, ACA (17) ke WNA. Bahkan, korban dipaksa memakai seragam sekolah hingga direkam video mesummya itu.

"Peristiwa kedua ini ada syarat yang diminta oleh tamu, yaitu agar korban memakai seragam SD. Namun, ACA ini sudah tidak muat menggunakan seragam SD, sehingga korban menggunakan seragam SMA," ujar Wakasat Reskrim Polres Jakarta Selatan, Kompol Henrikus Yossi pada wartawan, Selasa (10/10/2023).

Menurutnya, saat melakukan hubungan mesumnya itu di Apartemen kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan pada kisaran bulan Juni 2022 lalu, pelanggan korban yang seorang WNA berinisial N itu lantas merekam video. Video itulah yang akhirnya beredar di situs-situs pornografi.

"Adapun durasi rekaman tersebut sekitar 31 menit," tuturnya.

Dia menerangkan, sebelumnya, pada bulan Januari 2022 silam, korban ACA ditawarkan mucikari JL ke pelanggan WNI. Disitu, korban diminta melakukan hubungan intim bersama pria hidung belang di sebauh hotel kawasan Kemang.

"Pasca mengetahui video itu, keluarga mengkonfirmasi pada korban, ternyata benar dan akhirnya membuat laporan. Kami lalu melakulan proses penyidikan hingga berhasil mengungkap pelakunya," pungkasnya.

(Awaludin)