HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Kejar WNA Perekam Video Mesum ABG

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Selasa, 10 Oktober 2023 |15:25 WIB
Polisi Kejar WNA Perekam Video Mesum ABG
Polisi buru WNA perekam video mesum ABG. (Ist)
JAKARTA - Polres Metro Jakarta Selatan mengungkap kasus eksploitasi anak di bawah umur, yang dilakukan muncikari JL terhadap ACA (17) di kawasan Jakarta Selatan. Kini, polisi tengah memburu warga negara asing (WNA) berinisial N yang merekam video mesumnya hingga akhirnya beredar di situs porno.

"Masih kami lakukan pendalaman. Memang sejauh ini inisial N ini kami masih upayakan untuk dilakukan pengungkapan terhadap yang bersangkutan," ujar Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan, AKBP Bintoro pada wartawan, Selasa (10/10/2023).

Menurutnya, polisi masih mendalami apakah yang mengunggah dan menyebarluaskan video mesum korban ke situs-situs porno itu merupakan WNA berinisial N ataukah bukan. Dari hasil pendalaman, N merupakan tamu korban. Dia merekam video korban saat berhubungan intim.

Berita Terkait
Rekam Majikan Bugil, ART di Bekasi Ternyata Diancam Video Syurnya Akan Disebar sang Kekasih
Nah Loh! Polisi Kejar Pelanggan Grup Open BO Pelajar Jakarta
Heboh Grup Open BO Pelajar Jakarta, Napi Lapas Cipinang Jadi Germonya
Hanura Beri Bantuan Hukum untuk Bambang Raya Tersangka Pornografi
Polri Didesak Bongkar Pendapatan AKBP Fajar dari Unggah Konten Pornografi Anak ke Situs Porno
Jual Konten Porno Anak, Pria Karawang Raup Omzet hingga Rp80 Juta
