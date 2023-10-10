Blusukan di Pasar Citeureup, Ganjar Terkejut saat Tanya Harga Ayam Potong

Calon Presiden Ganjar Pranowo mengaku terkejut dengan harga komoditas saat tiba di Pasar Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Ganjar melakukan blusukan ke dalam pasar, didampingi oleh Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, Wali Kota Bogor, Bima Arya, dan Adian Napitupulu.

Ganjar terlihat ramah dan bersedia berbicara dengan sejumlah pedagang di Pasar Citeureup. Para pedagang dengan penuh antusias menyambut kedatangan Ganjar dan rombongan Ganjar kemudian berbincang-bincang dengan para pedagang di Pasar Citeureup, yang mana beberapa di antaranya mengeluhkan kenaikan harga komoditas di pasar.

"Harga ayam sudah mencapai Rp 46 ribu, Pak. Harganya sudah naik," ungkap pedagang kepada Ganjar.

Harga yang kian meningkat dari lapak ke lapan ini membuat Ganjar terkejut. Ganjar terkejut karena harga komoditas dinilai sudah tidak normal.

"Hah? Yang benar? Tadi sana 38, 40 sekarang? Ayam potong kan?" kata Ganjar.

Menurut pedagang ayam potong, kenaikan harga komoditas ayam potong sudah terjadi sekita satu minggu lalu. Namun ia mengakui masyarakat masih banyak membeli meski ada kenaikan harga.