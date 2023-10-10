Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ditinggal Penghuni Keluar Kota, Rumah di Cilodong Dibobol Maling

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Selasa, 10 Oktober 2023 |17:09 WIB
Ditinggal Penghuni Keluar Kota, Rumah di Cilodong Dibobol Maling
Ditinggal pemilik keluar kota, rumah di Cilodong Depok dibobol maling. (Ilustrasi/Freepik)
A
A
A

DEPOK - Rumah kosong di kawasan Jalan Abdul Ghani Gang Swadaya Lb, Cilodong, Depok, Jawa Barat, diduga dibobol dan diacak-acak maling usai ditinggal keluar kota.

Terlihat kondisi rumah yang berantakan usai diduga diacak-acak kawanan maling sebagaimana dibagikan laman Instagram @depokhariini. Sejumlah lemari pakaian dan laci penyimpanan diduga menjadi target dikabarkan uang tunai hingga mas kawin pernikahan raib.

"Ceritanya saya baru pulang dari Lampung 3 hari sejak Sabtu. Pas nyampe rumah kaget isi rumah udah berantakan. Kamar utama dan kamar anak diacak-acak. Maling jebol pintu depan dan ngambil uang, celengan anak dan mas kawin pernikahan. Tapi barang elektronik seperti tv dan lain-lain gak diambil," tulis caption laman Instagram @depokhariini, Selasa (10/10/2023).

Sementara itu, Kapolsek Sukmajaya Kompol Margiyono langsung mengecek ke tempat kejadian perkara (TKP). Namun, menurutnya, korban pemilik rumah belum melapor.

"Saya cek dulu ya. (Korban) belum membuat LP," ujar Margiyono.

(Erha Aprili Ramadhoni)

      
