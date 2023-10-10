Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ganjil-Genap untuk Sepeda Motor, Ini Aspek yang Dikaji Dishub DKI

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Selasa, 10 Oktober 2023 |17:56 WIB
Ganjil-Genap untuk Sepeda Motor, Ini Aspek yang Dikaji Dishub DKI
Ganjil-genap untuk sepeda motor, ini aspek yang dikaji Dishub DKI. (Ilustrasi/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta masih mengkaji penerapan kebijakan ganjil-genap untuk kendaraan roda dua. Hal itu untuk menanggapi usulan kebijakan dari Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

"Itu kami akan kaji lebih lanjut secara komprehensif," ucap Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo, Senin (9/10/2023).

Syafrin menjelaskan, saat ini pihaknya juga belum mendapatkan arahan lebih lanjut terkait hal tersebut. Namun, ia menjelaskan, pertimbangan kebijakan ini bukan hanya dilihat dari sisi traffic, tapi juga ekonomi hingga sosial.

"Belum, karena kita harus melakukan kajian secara komperhensif. Tidak hanya dilihat dari sisi trafficnya, tetapi bagaimana ekonomi, sosial, dan kegiatan lainnyaa terhadap penerapan itu," ucapnya.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkap wacana untuk menerapkan ganjil genap bagi sepeda motor pribadi. Tujuannya untuk menekan emisi yang saat ini disumbangkan oleh kendaraan bermotor.

Seperti aturan yang berlaku pada saat ini, nantinya hanya motor listrik akan bebas dari ganjil genap. Peraturan ini diharapkan dapat meningkatkan tren penggunaan kendaraan listrik berbasis baterai.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/19/338/3148530/catat_ganjil_genap_ditiadakan_saat_libur_tahun_baru_islam_27_juni-nIC6_large.jpg
Catat! Ganjil-Genap Ditiadakan saat Libur Tahun Baru Islam 27 Juni
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/09/338/3145929/ganjil_genap-MnJN_large.jpg
Catat, Ganjil-Genap di Jakarta Kembali Berlaku Besok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/07/338/3137059/ilustrasi_ganjil_genap-VUX2_large.jpg
Ganjil-Genap Jakarta Ditiadakan Saat Hari Raya Waisak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/27/338/3108092/ganjil_genap-MAmv_large.jpg
Libur Isra Miraj dan Perayaan Imlek, Ganjil Genap Hari Ini Ditiadakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/18/338/3105630/jakarta_bebas_ganjil_genap_saat_libur_isra_miraj_dan_imlek-UgEc_large.jpeg
Catat! Jakarta Bebas Ganjil Genap Saat Libur Isra Miraj dan Imlek
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/01/338/3100422/lalu_lintas-BHcP_large.jpg
Spesial Tahun Baru, Ganjil-Genap di Jakarta Ditiadakan Hari Ini
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement