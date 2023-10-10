Terekam CCTV, Maling Gasak Motor Matic Milik Warga di Sunter Jaya

JAKARTA - Aksi pencurian sepeda motor (Curanmor) terjadi di Gang Liga, Sunter Jaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Seorang pelaku kedapatan kamera CCTV, nekat beraksi seorang diri menggasak sepeda motor milik warga yang terparkir di depan rumah.

Berdasarkan rekaman CCTV, aksi curanmor ini bermula saat pelaku yang mengenakan kaos berwarna kuning terlihat melintas dan mondar-mandir di sekitar motor sambil melihat situasi sekitar. Melihat situasi aman, pelaku kemudian membobol rumah kunci motor.

Setelah membobol rumah kunci motor, pelaku kemudian memutar balikan kendaraan targetnya dan membawanya menuju keluar gang. Hanya dalam hitungan kurang lebih lima menit, pelaku berhasil membawa kabur motor korban.

Salah satu warga setempat Karista Novrianto (41) mengatakan bahwa aksi curanmor bukan hanya terjadi sekali, namun sudah beberapa kali terjadi dan yang membuat wilayah sekitar menjadi rawan.

"Di sini rawan banget. Jadi udah lima kali ini deh. Jaraknya tiga bulan empat bulan nanti ilang lagi. Karena kan di sini enggak ada gerbang, lagian CCTV buat lihat doang enggak bisa buat nangkep," kata Tata saat di temui di lokasi Selasa (10/10/2023).

Menurut Tata berdasarkan rekaman CCTV, warga belum pernah melihat dan tidak mengenali tampang maling tersebut. Meskipun tidak mengenali wajah pelaku, namun menurutnya pelaku menjalankan aksinya dengan santai.