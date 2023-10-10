7 Bangunan Terbakar dan 6 Orang Jadi Korban Akibat Tabung Gas Meledak di Tanah Abang

JAKARTA - Kebakaran terjadi di Jalan Kebon Pala III RW 13, Kelurahan Kebon Melati, Kecamatan Tanah Abang. Dalam kejadian itu sekiranya tujuh bangunan semi permanen ludes dilahap si jago merah pada, Selasa (10/10/2023).

Satgas Kelurahan Kebon Melati, Suku Dinas (Sudin) Penanggulangan Kebakaran dan Keselamatan (Gulkarmat) Jakarta Pusat, Dodi Fristanto mengatakan pihaknya mendapat laporan dari warga telah terjadinya kebakaran pada pukul 14.42 WIB.

"Pengerahan Unit dan Personil 14 Unit mobil dan 56 Personil. Api berhasil dipadamkan 14.58 WIB," kata Dodi saat ditemui di lokasi.

Kronologi kejadian kebakaran tersebut diakibatkan diduga dari ledakan tabung gas yang berasal dari kios laundry.

"Membuat terjadi penyalaan dan langsung merambat ke kanan kiri bangunan disekitar. Lalu meminta bantuan petugas satgas kebon melati dan pihak damkar setempat untuk ke TKP," kata Dodi.