Sejumlah Wilayah di Depok Diguyur Hujan, BMKG: Bukan Akibat Modifikasi Cuaca

DEPOK - Sejumlah wilayah di Kota Depok, Jawa Barat diguyur hujan dengan intensitas ringan hingga sedang pada Selasa (10/10/2023) malam ini. Pantauan MNC Portal Indonesia di Kecamatan Pancoran Mas hujan turun sekitar selepas maghrib hingga sekitar pukul 20.00 WIB.

Deputi Bidang Meteorologi BMKG, Guswanto menyebut hujan yang terjadi bukan pengaruh dari teknologi modifikasi cuaca (TMC). Ia menegaskan bahwa hujan turun secara alami.

"(Pengaruh TMC) Tidak. Betul, hujan alami (yang mengguyur wilayah Depok dan sekitarnya)," kata Guswanto saat dikonfirmasi.

Guswanto pun menjelaskan peta wilayah yang dilanda hujan pada pukul 20.05 WIB, mulai dari Lebak Banten, Bogor, Kabupaten Bogor, Bogor, Depok, Jakarta Selatan, dan Tangerang Selatan dengan intensitas yang beragam.

"Itu wilayah cakupan hujannya. Jakarta diprediksi (hujan) bulan November," ungkapnya.

(Khafid Mardiyansyah)