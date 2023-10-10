Viral, Sepasang Kekasih Curi Motor Dari Halaman Rumah Warga di Koja

JAKARTA - Aksi pencurian terjadi di Jalan Maja, Lagoa, Koja, Jakarta Utara pada Senin (9/10/2023) kemarin. Sepasang kekasih nekat menggasak sepeda motor Honda Vario yang tengah terparkir di halaman rumah salah satu warga, aksi inipun viral di media sosial.

Berdasarkan rekaman video yang viral di media sosial, menunjukan sepasang kekasih melakukan pencurian motor. Dalam beraksi, pasangan sejoli ini saling berbagi peran. Pelaku pria bertugas mengeksekusi motor dan pelaku wanita memantau situasi.

Pemilik motor Yasir, mengatakan bahwa peristiwa ini terjadi saat dirinya hendak beribadah dan melihat pasangan muda mudi duduk didepan rumah. Dirinya tidak menyadari kedua pelaku rupanya sedang mengincar motor miliknya.

"Untuk kronologisnya waktu bada isya, saya sholat di musholah depan dan papasan dengan pelaku, awalnya sebelah rumah, terus dia pindah duduk posisi, awalnya dia lebih fokus ke depan rumah," Kata Yasir di temui di lokasi, Selasa (10/10/2023).