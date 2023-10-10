Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Bobol Rumah Ditinggal Pemilik, Maling Gondol Uang hingga Mas Kawin

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Selasa, 10 Oktober 2023 |21:32 WIB
Bobol Rumah Ditinggal Pemilik, Maling Gondol Uang hingga Mas Kawin
Maling bobol rumah warga (Foto: dok istimewa)
A
A
A

DEPOK - Sebuah rumah kosong ditinggal pemilik keluar kota di Jalan Abdul Ghani Gang Swadaya Lb, Cilodong, Kota Depok menjadi target kawanan maling. Monalisa (33) pemilik rumah mengatakan bahwa sejumlah uang tunai yang merupakan celengan hingga mas kawin berupa cincin yang ditaksir mencapai jutaan rupiah raib.

"Celengan anak ya, Uang lebaran anak kebetulan ada di tas berwarna pink dia. Uang di amplop sama cincin nikah gitu. Iya paling sekitar Rp2 juta," kata Monalisa saat dihubungi MNC Portal Indonesia, Selasa (10/10/2023).

Monalisa menyebut barang elektronik seperti TV yang ada di rumah miliknya tidak menjadi target dari kawanan maling tersebut.

"Nggak ada, aman (barang elektronik)," ujarnya.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Emas Kawin Maling Pencurian
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/338/3176767/viral-rWzL_large.jpg
Kronologi Moge Harley Davidson Rp250 Juta Ditemukan di Bekasi Usai Dicuri di Senayan City
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/338/3172531/pencurian-4EQR_large.jpg
Rumah di Depok Dibobol Maling, Uang Belasan Juta dan 110 Gram Emas Raib
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/338/3170230/pencurian-lDsw_large.jpg
Duh! Pria di Bekasi Nekat Curi Motor Mantan Mertuanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/338/3163792/pencurian-eCku_large.jpg
Dua Bandit Ditangkap saat Pesta Rakyat 17 Agustus di Monas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/338/3163759/penjara-7o36_large.jpg
3 Bang Jago yang Biasa Beraksi di Jakbar Diringkus Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/08/338/3161468/viral-IfY1_large.jpg
Pria Ini Tewas Diamuk Massa Usai Todongkan Pistol ke Pak RT di Rusunawa Daan Mogot
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement