Bobol Rumah Ditinggal Pemilik, Maling Gondol Uang hingga Mas Kawin

DEPOK - Sebuah rumah kosong ditinggal pemilik keluar kota di Jalan Abdul Ghani Gang Swadaya Lb, Cilodong, Kota Depok menjadi target kawanan maling. Monalisa (33) pemilik rumah mengatakan bahwa sejumlah uang tunai yang merupakan celengan hingga mas kawin berupa cincin yang ditaksir mencapai jutaan rupiah raib.

"Celengan anak ya, Uang lebaran anak kebetulan ada di tas berwarna pink dia. Uang di amplop sama cincin nikah gitu. Iya paling sekitar Rp2 juta," kata Monalisa saat dihubungi MNC Portal Indonesia, Selasa (10/10/2023).

Monalisa menyebut barang elektronik seperti TV yang ada di rumah miliknya tidak menjadi target dari kawanan maling tersebut.

"Nggak ada, aman (barang elektronik)," ujarnya.