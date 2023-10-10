Permukiman Padat di Kemayoran Terbakar, 100 Personel Damkar Dikerahkan!

JAKARTA - Kebakaran melahap bangunan rumah di permukiman padat penduduk kawasan Jalan Dakota II, RW 09, Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat pada Selasa (10/10/2023) malam.

Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) melalui akun Instagram resminya menuturkan, pihaknya menerjunkan sebanyak 100 personel guna memadamkan api.

"Pengerahan saat ini diketahui sebanyak 20 unit wilayah gabungan (16 unit Jakarta Pusat, 2 unit Jakarta Utara, 2 unit Dinas Gulkarmat) serta 100 personel," tulis keterangan Humasjakfire, Selasa (10/10/2023).

Saat ini, pihak pemadam tengah berupaya memadamkan api. Salah satunya, dengan melokalisir titik perambatan api.

"Saat ini, proses pemadaman masih berlangsung dengan upaya melokalisir perambatan," tuturnya.

Belum diketahui penyebab kebakaran di kawasan padat penduduk tersebut. Serta, belum diketahui pula ada tidaknya korban jiwa akibat kejadian kebakaran itu.

(Arief Setyadi )