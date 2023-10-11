Gempa M4,8 Guncang Malang, Getarannya Terasa di Blitar hingga Jember

JAKARTA - Gempa bumi berkekuatan Magnitudo 4,8 mengguncang wilayah Malang, Jawa Timur pada Selasa 10 Oktober 2023 tengah malam. Sebelum dimutakhirkan, gempa tersebut berkekuatan M5,0.

"Gempa (UPDATE) Mag:4.8, 10-Okt-23 23:42:29 WIB," tulis BMKG melalui akun resminya di media sosial X.

Lokasi koordinat gempa berada pada 8.82 LS-112.50 BT. Pusat gempa berada di laut 76 km Barat Daya Kabupaten Malang).

Kedalaman gempa 38 Km. "Dirasakan (MMI) III Karangkates, II Kepanjen, II Blitar, II Lumajang, II Jember," imbuh BMKG.

(Arief Setyadi )