2 Kali Gempa Guncang Maluku Tengah Malam

JAKARTA - Dua kali gempa mengguncang wilayah Maluku. Gempa pertama berkekuatan Magnitudo 3,7 mengguncang wilayah Maluku Tenggara pada Rabu (11/10/2023) sekira pukul 00.13 WIB.

"Gempa Mag:3.7, 11-Oct-2023 00:13:54WIB," tulis BMKG melalui akun media sosial X.

Lokasi koordinat gempa berada pada 5.94 LS-133.18 BT. Pusat gempa 58 km Tenggara Maluku Tenggara.

Kedalaman gempa 49 Km. Sementara gempa kedua terjadi pada pukul 00.22 WIB. Gempa kali ini kekuatannya M4,2.

Lokasi koordinat gempa 6.96 LS-129.86 BT. Pusat gempa 196 km Barat Laut Maluku Tenggara Barat.

Kedalamannya 169 Km. "BMKG Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," tulis BMKG.

(Arief Setyadi )