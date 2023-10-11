Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Fasilitas Menarik ke Kaum Brahmana Dibalas Penobatan Gelar Istimewa Ken Arok

Avirista Midaada , Jurnalis-Rabu, 11 Oktober 2023 |05:16 WIB
Fasilitas Menarik ke Kaum Brahmana Dibalas Penobatan Gelar Istimewa Ken Arok
Ilustrasi (Foto: Dok Istimewa/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ken Arok memanfaatkan betul prahara di tataran kaum brahmana di wilayah Kerajaan Kediri. Kaum brahmana yang menjadi kasta tertinggi di agama Hindu itu nyaris tersingkir berkat kebijakan dan keputusan sewenang-wenang Kretajaya, sang penguasa.

Maka ketika Ken Arok berhasil melakukan pemberontakan ke Tunggul Ametung dan membunuhnya. Kaum brahmana dan keluarganya diberikan tempat tersendiri oleh Ken Arok. Ia pun membangun kekuatan dari kaum brahmana untuk melakukan pemberontakan lebih besar ke Kerajaan Kediri, yang dipimpin Kretajaya.

Kaum brahmana percaya dengan pengalaman Ken Arok menggulingkan Tunggul Ametung, hal itu bisa terjadi dan dilakukan Ken Arok. Terlebih kaum brahmana juga sama-sama mendukung langkah Ken Arok di belakangnya.

Para saudara dan keluarga besar kaum brahmana Kediri yang pernah berjasa ke Ken Arok diminta untuk pindah ke Tumapel. Bahkan dari buku "Hitam Putih Ken Arok : Dari Kejayaan Hingga Keruntuhan" mereka diberikan jabatan juga fasilitas oleh Ken Arok.

Ketika para brahmana Kediri bersama saudara - saudaranya sudah menetap di Tumapel dan bersekutu dengan Ken Arok, maka pembangkangan Tumapel yang menjadi cikal bakal Kerajaan Singasari dan Malang kian kuat.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/340/3161695/majapahit-ePFG_large.jpg
Misteri Lokasi Kerajaan Majapahit Timur yang Dipimpin Bhre Wengker
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/08/337/3161333/hayam_wuruk-amIK_large.jpg
Hobi Seni Unik Raja Muda Majapahit yang Bertakhta 39 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/22/337/3157075/kerajaan-32Cf_large.jpg
Misteri Desa Kamalasana Tempat Prapanca Buat Kakawin Catatan Sejarah Kerajaan Majapahit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/11/337/3154418/gajah_mada-oAJr_large.jpg
Kisah Gajah Mada di Majapahit, Tak Ada Pengganti Setara hingga Jabatannya Diisi 6 Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/29/337/3142899/hayam_wuruk-4WL8_large.jpg
Asal Usul Sri Rajasanagara Gelar Raja Muda Majapahit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/29/337/3090647/majapahit-I6BU_large.jpg
Kisah Penguasa Majapahit Nikahi Gayatri yang Berusia Belasan Tahun
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement