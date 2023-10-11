Rusak Akibat Serangan, RS Indonesia di Gaza Tetap Tampung Korban Perang Israel-Palestina

JAKARTA - Medical Emergency Rescue Committee (MER-C) mengungkap kondisi Rumah Sakit Indonesia di Bayt Lahiya, Gaza, Palestina, yang rusak saat serangan Hamas dan Israel. Meski demikian, RS Indonesia masih dapat beroperasi bahkan tak mampu menampung korban yang berjatuhan hingga di tempatkan di luar rumah sakit.

Presidium MER-C Henry Hidayatullah menjelaskan karena banyaknya korban dalam peperangan tersebut, membuat rumah sakit di sana tidak bisa menampung mayat-mayat bahkan beberapa diletakkan di luar RS.

"Mayat-mayat sudah meluap sampai keluar dari kamar jenazah ruang rumah sakit Indonesia di Gaza, tidak bisa menampung mayat-mayat sehingga ada di letakkannya di luar," kata Henry di Kantor MER-C, Kramat Lontar, Jakarta Pusat dikutip, Rabu (11/10/2023).

Karena jumlah korban di Gaza sangat banyak, pihaknya membutuhkan tambahan sumber daya dokter di sana. Selain SDM dokter, ia juga menyebut RS Indonesia memerlukan peralatan medis untuk menangani korban serangan bom di Gaza.