INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Siapakah Sosok Raja Islam Pertama yang Menggunakan Gelar Sultan di Indonesia?

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Rabu, 11 Oktober 2023 |09:44 WIB
Siapakah Sosok Raja Islam Pertama yang Menggunakan Gelar Sultan di Indonesia?
Ilustrasi untuk raja Islam bergelar sultan pertama di Nusantara (Foto: Istimewa)
JAKARTA- Siapakah sosok Raja Islam pertama yang menggunakan gelar Sultan di Indonesia? Jauh sebelum menjadi negara hukum yang demokratis dan modern, bumi Nusantara pernah juga merasakan zaman kejayaan kerajaan dan kesultanan.

BACA JUGA:

Alasan Ken Arok Akhirnya Lakukan Pemberontakan ke Raja Kediri 

Zaman kesultanan sendiri bermula ketika para pedagang Islam dari Arab, Persia, hingga India datang ke Nusantara. Tidak hanya berdagang, mereka juga memiliki misi untuk menyebarkan ajaran agama Islam. Hingga akhirnya terbentuklah kerajaan Islam dan kesultanan.

Sosok raja Islam pertama yang menggunakan gelar Sultan di Indonesia sendiri sempat menjadi perdebatan di kalangan para sejarawan. Dilansir dari berbagai sumber, Rabu (11/10/2023) banyak yang meyakini kerajaan Islam yang pertama berdiri di Indonesia adalah Kerajaan Perlak di Aceh.

Kerajaan ini berdiri pada 840 M atau 225 H. Di mana pada saat itu Kerajaan Perlak dipimpin oleh raja pertamanya yang bernama Sayid Abdul Aziz dan diberi gelar Sultan Alaiddin Sayid Maulana Abdul Aziz Syah.

Kepemimpinan Sultan Alaiddin Sayid Maulana Abdul Aziz Syah berlangsung dari 840 M hingga 864 M. Setelah itu, tahta kepemimpinan kerajaan tersebut diteruskan oleh anak cucu keturunannya hingga 1292 M.

Kendati demikian, tidak sedikit sejarawan yang meyakini jika sultan pertama di Indonesia adalah Raja Kerajaan Samudera Pasai yakni Meurah Silu yang berganti nama menjadi Sultan Malik al-Saleh setelah masuk Islam dan berkuasa pada 1297 M hingga 1326 M.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita news lainnya
