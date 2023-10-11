JAKARTA - Menteri Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo penuhi panggilan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat pada Rabu (11/10/2023) pada pukul 10.20 WIB.
Dito, penuhi panggilan sebagai salah seorang saksi di kasus korupsi proyek penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G oleh Johnny G Plate dan kawan-kawan.
Dalam pantauan MNC di lokasi, Dito nampak tiba menggunakan mobil listrik berwarna putih. Bahkan, tampilannya pun senada dengan kendaraan yang ia kenakan.