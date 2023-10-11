Jadi Saksi di Sidang BTS, Dito Ariotedjo: Semua Orang Sama di Hadapan Hukum

Menpora Dito Ariotedjo penuhi panggilan sebagai saksi di sidang korupsi BTS Bakti Kominfo di Pengadilan Tipikor, Rabu (11/10/2023). (MPI/Bachtiar Rojab)

JAKARTA - Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo hadir sebagai saksi dalam sidang perkara dugaan korupsi proyek BTS di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (11/10/2023). Dito akan bersaksi untuk terdakwa mantan Menkominfo, Johnny G Plate; mantan Dirut Bakti Kominfo, Anang Achmad Latif; dan mantan tenaga ahli Hudev UI, Yohan Suryanto.

Dito menyatakan kehadirannya untuk menunjukkan semua orang sama di hadapan hukum.

"Pokoknya ini saya menunjukkan di pemerintahan saat ini semua orang sama di hadapan hukum," kata Dito di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Dito belum dapat menjelaskan mengenai keterangan yang akan disampaikannya di ruang sidang. Dito meminta awak media mengikuti proses persidangan.

"Nanti ikuti saja sidangnya ya," katanya.

Sebagaimana diketahui, Johnny G Plate dan para terdakwa lainnya didakwa atas kasus korupsi penyediaan infrastruktur base transceiver station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kemenkominfo tahun 2020-2022. Dia didakwa melakukan korupsi yang merugikan keuangan negara sekitar Rp 8 triliun atau Rp 8.032.084.133.795,51.