Jerat Korupsi & Senjata Api 'Pak Menteri', Selengkapnya Malam ini di The Prime Show with Aiman, Eksklusif di iNews

JAKARTA - Kementerian Pertanian Republik Indonesia menjadi sorotan tajam publik ketika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara mengejutkan menetapkan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL) sebagai tersangka dalam dugaan korupsi yang mengguncang pemerintahan Indonesia.

Pada dasarnya, kasus ini berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang dan pemerasan jabatan yang mengacu pada Pasal 12 huruf e Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Menurut laporan KPK, Menteri SYL diduga terlibat dalam permintaan paksa atau pemerasan jabatan dalam kasus ini. Penetapan status tersangka pun seiring dengan dinaikkannya status penanganan perkara dari tahap penyelidikan ke penyidikan.

Penggeledahan dramatis yang dilakukan oleh tim penyidik KPK di rumah dinas Menteri SYL di Jalan Widya Chandra, Jakarta Pusat, pada tanggal 28-29 September 2023 menjadi momen penting dalam pengungkapan kasus ini. Tim penyidik berhasil mengamankan bukti-bukti krusial, termasuk 12 unit senjata api, uang senilai sekitar Rp 30 miliar dan dokumen yang diduga terkait dengan perkara ini.

Selain itu, KPK turut menggeledah Kantor Kementan pada Jumat (29/9), terdapat 3 ruangan yang digeledah yakni ruang kerja menteri, ruang kerja sekretaris jenderal serta ruang kepala organisasi dan kepegawaian Kementan. KPK juga menegaskan penanganan kasus ini murni sebagai proses penegakan hukum, tidak terkait dengan perpolitikan jelang Pemilu 2024. Kasus ini berujung pada pengunduran diri SYL dari jabatannya sebagai Menteri Pertanian.

Lantas, bagaimana kelanjutan dari kasus yang menggemparkan ini? Apakah ada fakta baru yang akan terungkap? Kami akan membahasnya secara tuntas dan eksklusif dalam dialog utama The Prime Show with Aiman, langsung bersama narasumber-narasumber terkait.