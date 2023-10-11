Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ketum Parpol Pendukung Ganjar Bahas Persiapan Pendaftaran Capres-Cawapres

Felldy Utama , Jurnalis-Rabu, 11 Oktober 2023 |15:54 WIB
Ketum Parpol Pendukung Ganjar Bahas Persiapan Pendaftaran Capres-Cawapres
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto (Foto MPI)
JAKARTA - Para Ketua Umum partai politik pendukung Ganjar Pranowo tengah melangsungkan rapat di Gedung Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Presiden, MNC Center, Kebon Sirih, Jakarta, Rabu (11/10/2023) siang ini.

Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristiyanto menyampaikan bahwa saat ini para Ketua Umum tengah melakukan rapat secara tertutup. Setelah itu, kata dia, rapat akan dilanjutkan dengan rapat pleno TPN Ganjar Presiden.

"Dimana, Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar Presiden bersama dengan para Wakil Ketua akan menyampaikan laporannya terhadap kegiatan yang sudah dilakukan dan juga agenda strategis ke depan," kata Hasto.

Salah satu agenda strategis yang dibahas mengenai tahapan pendaftaran Capres-Cawapres yang telah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada tanggal 19-25 Oktober 2023 mendatang.

"Segala sesuatunya telah dipersiapkan dengan sebaik-baiknya (terkait persiapan pendaftaran Capres-Cawapres)," ujarnya.

