Sekjen PDIP Pastikan Deklarasi Cawapres Ganjar Diumumkan Sebelum Pendaftaran di KPU

JAKARTA - Sekertaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengungkapkan jika Cawapres untuk mendampingi Bakal calon Presiden (Bacapres) Ganjar Pranowo akan diumumkan sesuai dengan pengalaman Pilpres 2014 dan 2019 yakni sebelum pendaftaran di KPU yang berlangsung pada 19-25 Oktober 2023.

"Ya sebagai momentum politik, kalau dari pengalaman 2014, 2019, diumumkan dulu baru kemudian dilakukan pendaftaran," kata Hasto kepada wartawan di Gedung TPN, MNC Center, Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (11/10/2023).

Menurut Hasto, syarat pendaftaran kali ini mempunyai makna yang berbeda serta syarat administrasinya yang juga berbeda.

"Karena dua peristiwa yang mempunyai makna yang berbeda. Syarat-syarat administrasinya berbeda," ucap Hasto.

Namun, Hasto sendiri masih belum membeberkan siapa dan kapan akan mendeklarasikan Cawapres yang cocok mendampingi Ganjar di Pilpres 2024 mendatang.

"Nunggu momentum yang tepat," ucap Hasto.

Sebelumnya, Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristiyanto menyampaikan bahwa saat ini para Ketua Umum tengah melakukan rapat secara tertutup. Setelah itu, kata dia, rapat akan dilanjutkan dengan rapat pleno TPN Ganjar Presiden.