Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Sekjen PDIP Pastikan Deklarasi Cawapres Ganjar Diumumkan Sebelum Pendaftaran di KPU

Giffar Rivana , Jurnalis-Rabu, 11 Oktober 2023 |16:09 WIB
Sekjen PDIP Pastikan Deklarasi Cawapres Ganjar Diumumkan Sebelum Pendaftaran di KPU
A
A
A

JAKARTA - Sekertaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengungkapkan jika Cawapres untuk mendampingi Bakal calon Presiden (Bacapres) Ganjar Pranowo akan diumumkan sesuai dengan pengalaman Pilpres 2014 dan 2019 yakni sebelum pendaftaran di KPU yang berlangsung pada 19-25 Oktober 2023.

"Ya sebagai momentum politik, kalau dari pengalaman 2014, 2019, diumumkan dulu baru kemudian dilakukan pendaftaran," kata Hasto kepada wartawan di Gedung TPN, MNC Center, Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (11/10/2023).

Menurut Hasto, syarat pendaftaran kali ini mempunyai makna yang berbeda serta syarat administrasinya yang juga berbeda.

"Karena dua peristiwa yang mempunyai makna yang berbeda. Syarat-syarat administrasinya berbeda," ucap Hasto.

Namun, Hasto sendiri masih belum membeberkan siapa dan kapan akan mendeklarasikan Cawapres yang cocok mendampingi Ganjar di Pilpres 2024 mendatang.

"Nunggu momentum yang tepat," ucap Hasto.

Sebelumnya, Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristiyanto menyampaikan bahwa saat ini para Ketua Umum tengah melakukan rapat secara tertutup. Setelah itu, kata dia, rapat akan dilanjutkan dengan rapat pleno TPN Ganjar Presiden.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/337/3159630//ganjar-RPtq_large.jpg
Amnesti untuk Hasto, Ganjar: Menjadi Momentum Penegakan Hukum Tanpa Intervensi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/337/3157998//ganjar-8yVz_large.jpg
Ganjar Pranowo–Adian Napitupulu Kompak Berpakaian Hitam di Sidang Vonis Hasto
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/07/337/3145493//ketua_dpp_pdi_perjuangan_ganjar_pranowo-Jl3L_large.jpg
Ganjar Sebut Peluang Pertemuan Lanjutan Megawati dan Prabowo Masih Terbuka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/18/337/3139995//kpk_usul_parpol_dapat_bantuan_apbn_ganjar_dpr_pernah_bahas-tMxT_large.jpg
KPK Usul Parpol Dapat Bantuan APBN, Ganjar: DPR Pernah Bahas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/18/337/3139976//megawati-URJd_large.jpg
Ganjar Terima Pesan Khusus dari Megawati, Apa Saja?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/18/337/3139946//ganjar_sampaikan_3_topik_pembekalan_kepala_daerah_pdip_gali_potensi_hingga_tata_kelola-M6K7_large.jpg
Ganjar Sampaikan 3 Topik Pembekalan Kepala Daerah PDIP, Gali Potensi hingga Tata Kelola
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement