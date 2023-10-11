Dikurung di Sel Kecil Sendirian, Jessica: Saya Betah, Bisa Meditasi dan Bertapa

, Jurnalis-Rabu, 11 Oktober 2023 |16:17 WIB

JAKARTA – Terpidana kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin, Jessica Wongso sempat dimasukan kedalam sel seorang diri.

Dalam podcastnya, Deddy Corbuzier bersama Wamenkumham Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy, mengungkapkan kondisi Jessica Wongso. Bahkan, dalam akhir podcastnya, Deddy menampilkan tayangan video saat Jessica Wongso diwawancara oleh seseorang.

Dalam video itu, Jessica menjelaskan kalau dia tidak mau dipindahkan dari selnya, karena dia merasa lebih tenang.

“Enggak pengen pindah?,” tanya seorang pria dalam cuplikan video tersebut, dikutip, Rabu (11/10/2023).

“Enggak,” kata Jessica membalas dengan tegas

“Masih betah juga?,” tanya kembali pria tersebut

“Yang penting ga disatuin sama orang lain, enggak mau,” jelas Jessica

“Masih tetep pengen disitu, yakin?,” tanya pria lagi

“100 persen, saya kalau mau pindah, saya sudah minta” jawab Jessica mengonfirmasi