Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ini 3 Faktor yang Membuat Ganjar Pranowo Menjadi Capres Terkuat! Faktor Ketiga Sangat Jarang Ditemui

Royandi Hutasoit , Jurnalis-Rabu, 11 Oktober 2023 |16:35 WIB
Ini 3 Faktor yang Membuat Ganjar Pranowo Menjadi Capres Terkuat! Faktor Ketiga Sangat Jarang Ditemui
Ini 3 faktor yang membuat Ganjar Pranowo menjadi capres terkuat. (Ist)
A
A
A

 

JAKARTA - Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 semakin dekat dan hingga saat ini ada beberapa faktor yang membuat Ganjar Pranowo menjadi calon presiden terkuat. Beberapa hal yang membedakan Ganjar dari kandidat lainnya adalah dirinya sudah menjabat sebagai Gubernur selama dua periode.

Namun, tentu bukan karena masa jabatan semata elektabilitas seseorang meingkat. Lantas apa yang membuat Ganjar Pranowo menjadi capres terkuat? Berikut adalah tiga faktor utama yang mendukung pernyataan ini:

1. Menolak Tua Bersama Gen Z

Sifat menolak tua Ganjar Pranowo ini ditunjukkan dari dirinya yang ‘progresif’ dan mendekati diri dengan kalangan muda juga menjadi faktor yang membuat Ganjar Pranowo menjadi Capres terkuat.

Selama menjabat dan dalam rangkaian political safari dirinya, Ganjar sering terlihat mengemukakan pendapat dan program yang dinilai progresif dalam perkembangan zaman. Kedekatan dirinya dengan kalangan muda dapat terlihat saat dirinya mengembangkan creative hub di Jawa Tengah.

Creative Hub untuk mendidik dan mengedukasi pebisnis dari kalangan anak muda ini diberi nama Hetero Space. Program ini berusaha mengembangkan ide UMKM khususnya dari kalangan anak muda untuk berkontribusi dalam perekonomian di Jateng.

Aktivitasnya di media sosial seperti Instagram, TikTok, Twitter, dan Facebook menjadikan dirinya melek perkembangan zaman. Hal itu bertujuan agar generasi Z dan milenial juga dapat merasa dekat dengan pemimpinnya, sehingga mereka tidak kaku dan mau menyampaikan aspirasinya secara langsung.

Muhammad Zinedine Alam Ganjar yaitu anak dari Ganjar Pranowo sendiri diketahui didukung untuk mengembangkan bisnisnya di dunia daring. Alam Ganjar diketahui adalah CEO dari sebuah tim Esport dengan nama Pygmy Esport.

Dukungan terhadap pemberdayaan anak muda di sekelilingnya dan buah hatinya sendiri membuat Ganjar menjadi sosok yang menolak tua.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement