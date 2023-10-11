Ini 3 Faktor yang Membuat Ganjar Pranowo Menjadi Capres Terkuat! Faktor Ketiga Sangat Jarang Ditemui

JAKARTA - Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 semakin dekat dan hingga saat ini ada beberapa faktor yang membuat Ganjar Pranowo menjadi calon presiden terkuat. Beberapa hal yang membedakan Ganjar dari kandidat lainnya adalah dirinya sudah menjabat sebagai Gubernur selama dua periode.

Namun, tentu bukan karena masa jabatan semata elektabilitas seseorang meingkat. Lantas apa yang membuat Ganjar Pranowo menjadi capres terkuat? Berikut adalah tiga faktor utama yang mendukung pernyataan ini:

1. Menolak Tua Bersama Gen Z

Sifat menolak tua Ganjar Pranowo ini ditunjukkan dari dirinya yang ‘progresif’ dan mendekati diri dengan kalangan muda juga menjadi faktor yang membuat Ganjar Pranowo menjadi Capres terkuat.

Selama menjabat dan dalam rangkaian political safari dirinya, Ganjar sering terlihat mengemukakan pendapat dan program yang dinilai progresif dalam perkembangan zaman. Kedekatan dirinya dengan kalangan muda dapat terlihat saat dirinya mengembangkan creative hub di Jawa Tengah.

Creative Hub untuk mendidik dan mengedukasi pebisnis dari kalangan anak muda ini diberi nama Hetero Space. Program ini berusaha mengembangkan ide UMKM khususnya dari kalangan anak muda untuk berkontribusi dalam perekonomian di Jateng.

Aktivitasnya di media sosial seperti Instagram, TikTok, Twitter, dan Facebook menjadikan dirinya melek perkembangan zaman. Hal itu bertujuan agar generasi Z dan milenial juga dapat merasa dekat dengan pemimpinnya, sehingga mereka tidak kaku dan mau menyampaikan aspirasinya secara langsung.

Muhammad Zinedine Alam Ganjar yaitu anak dari Ganjar Pranowo sendiri diketahui didukung untuk mengembangkan bisnisnya di dunia daring. Alam Ganjar diketahui adalah CEO dari sebuah tim Esport dengan nama Pygmy Esport.

Dukungan terhadap pemberdayaan anak muda di sekelilingnya dan buah hatinya sendiri membuat Ganjar menjadi sosok yang menolak tua.