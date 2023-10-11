Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Sambangi Universitas Kristen Maranatha, Ganjar Pranowo Kenalkan Program Gaspol

Agung Bakti Sarasa , Jurnalis-Rabu, 11 Oktober 2023 |16:42 WIB
Sambangi Universitas Kristen Maranatha, Ganjar Pranowo Kenalkan Program Gaspol
A
A
A

BANDUNG - Bakal calon presiden (Bacapres) 2024, Ganjar Pranowo mengenalkan program Gaspol saat mengisi kuliah umum di Universitas Kristen Maranatha bertajuk "Kepemimpinan Transformasional yang Menyejahterakan Wong Cilik" pada Rabu (11/10/2023).

Ganjar mengatakan, program Gaspol tersebut bisa menyelesaikan setiap permasalahan yang ada di Tanah Air ini. Salah satunya terkait jaminan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

"Kita butuh digital analyst, terbayang jika kita mengetahui data orang miskin dengan baik. Sehingga bisa ditanggulangi dengan baik," ucap Ganjar.

"Bahkan saat kesulitan, negara harus hadir. Pak, BPJS saya sulit, maka harus adanya simplifikasi terhadap BPJS dan 99,5% harus ter-cover," tambahnya.

Kemudian juga terkait upah minimum para buruh. Menurut Bacapres Partai Perindo Ganjar Pranowo, hal ini juga menjadi bagian dari program Gaspol.

"Upah minimum harus ditetapkan, saya kemarin ngobrol dengan serikat buruh di Kabupaten Bandung Barat. Mencoba memberikan gambaran, strategi bagaimana bisa mencapai upah minimum," katanya.

"Setelah itu menuju fase tua, saya ngobrol dengan ASN saya di Dinas Sosial dulu. Sebagai manusia, sampai tua pun itu masih menjadi perhatian kita," sambungnya.

Halaman: 1 2
1 2
      
