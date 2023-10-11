Ustadz Yusuf Mansur : Kontribusi Ponpes untuk Perekonomian Umat Sangat Luar Biasa

JAKARTA - Mubalig kondang, Ustaz Yusuf Mansur alias Jam'an Nurchotib Mansur atau akrab disapa UYM, menyebutkan, lembaga pendidikan Islam seperti pondok pesantren (ponpes) sudah berkontribusi banyak bagi bangsa Indonesia.

Tak hanya mencetak para santri dan pemimpin di masyarakat, ponpes bahkan berperan penting dalam meningkatkan perekonomian umat.

UYM menyampaikan hal itu dalam sidang disertasinya yang berjudul 'Analisis Kebijakan Pemerintah dan Faktor Penentu Keberhasilan Pondok Pesantren dalam Meningkatkan Perekonomian Umat' di Universitas Trisakti, Rabu (11/10/2023).

"Dengan penuh kesadaran bahwa ponpes kontribusi ekonominya luar biasa buat negeri ini bahkan buat dunia," kata UYM.

UYM-- yang juga merupakan Bacaleg DPR RI Partai Perindo Dapil DKI Jakarta I (Jakarta Timur) itu-- mengungkapkan, selama ini sebagian besar orang hanya melihat ponpes dalam bidang pendidikan agama, pendidikan sosial, dan politik saja.

Padahal, pesantren memiliki potensi dalam bidang kesehatan, pengembangan teknologi, pemulihan lingkungan hidup, dan bidang yang paling utama adalah pemberdayaan perekonomian bagi masyarakat sekitarnya.

“Nah ekonomi inilah yang belum di-capture dengan serius yang nanti bisa menjadi rujukan-rujukan pesantren di Indonesia, bahkan dunia. Sampai situ saya mencoba melihat bukan cuma ke pesantren, tapi juga kolaborasi dengan pemerintah," ucapnya.

Karena itu, ia melanjutkan, pemberdayaan ekonomi umat berbasis pesantren penting untuk dilakukan oleh pemerintah Indonesia.