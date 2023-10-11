Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jadi Saksi Kasus BTS 4G, Dito Ariotedjo Apresiasi Hakim dan Jaksa

Bachtiar Rojab , Jurnalis-Rabu, 11 Oktober 2023 |17:04 WIB
Jadi Saksi Kasus BTS 4G, Dito Ariotedjo Apresiasi Hakim dan Jaksa
Menpora Dito Ariotedjo. (MPI/Bachtiar Rojab)
JAKARTA - Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo mengucapkan terima kasih kepada Kejaksaan Agung (Kejagung) usai bersaksi dalam sidang kasus dugaan korupsi proyek menara BTS 4G oleh Johnny Plate Cs di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (11/10/2023).

Menurut Dito, pemanggilan tersebut disinyalir mampu mengklarifikasi tuduhan-tuduhan negatif yang menerpa dirinya.

"Saya mengucapkan terima kasih, Yang Mulia, dari sisi jaksa penuntut umum dan Majelis Hakim, yang telah menghadirkan saya," ujar Dito di Pengadilan Tipikor, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (11/10/2023).

Terlebih, kata Dito, selama ini, dia hanya melihat namanya berseliweran di media. Namun, tidak bisa mengungkapkan pembelaan secara resmi.

"Karena saya selama ini berdiam diri di media dan saya ingin menyampaikan di forum yang resmi. Karena saya tidak mau ikut-ikutan bermain opini publik dan penggiringan opini," tuturnya.

Kehadiran Dito ke persidangan pun mendapat pujian dari Majelis Hakim. Hakim Ketua Fahzal Hendri mengatakan, persidangan ini bisa menjadi ruang bagi Dito menjawab segala tuduhan yang diungkap saksi dan terdakwa dalam perkara ini.

