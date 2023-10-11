Gempa M4,0 Guncang Tanggamus Lampung

JAKARTA - Gempa bumi berkekuatan magnitudo 4,0 mengguncang wilayah Tanggamus, Lampung, pada Rabu (11/10/2023) sekira pukul 16.27 WIB.

Berdasarkan informasi dari akun Twitter Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), lokasi gempa berada di 6.76 Lintang Selatan - 103.99 Bujur Timur.

"#Gempa Mag:4.0, 11-Oct-2023 16:27:43WIB, Lok:6.76LS, 103.99BT (161 km BaratDaya TANGGAMUS-LAMPUNG), Kedlmn:10 Km," tulis BMKG.

Menurut BMKG, informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

(Awaludin)